VIDEO. La mauvaise blague du basketteur Rudy Gobert, avant de découvrir qu'il est atteint du coronavirus

Il était apparu souriant et décontracté lors d'une conférence de presse lundi 9 mars, touchant délibérément les micros des journalistes en guise de plaisanterie sur le coronavirus. Le basketteur français Rudy Gobert, 27 ans, évoluant dans l'équipe américaine des Utah Jazz, a été testé positif à ce virus deux jours plus tard. Le match du 11 mars qui devait opposer son équipe à celle d'Oklahoma City a finalement été annulé. La NBA, la ligue américaine de basketball, a réagi à ce cas de coronavirus en annonçant la suspension totale de la saison à compter du 12 mars.

Les Etats-Unis de plus en plus touchés

Rudy Gobert n'avait pas quitté les Etats-Unis depuis plusieurs semaines, et aurait été contaminé sur le sol américain. Son état de résidence, l'Utah, dénombre cinq cas de Covid-19, loin des 173 et 267 cas signalés respectivement par les Etats de New York et de Washington mardi.

L'épidémie de coronavirus a récemment pris de l'ampleur aux Etats-Unis, poussant le président américain, Donald Trump, à interdire l'entrée du pays à tous les voyageurs en provenance d'Europe. Cette décision entre en vigueur à partir du vendredi 13 mars et ce pendant un mois.