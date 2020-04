VIDEO. "Je n'ai jamais vu une telle demande" : aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus fait exploser la fréquentation des banques alimentaires

"Cette queue ne s'arrêtait pas. J'ai commencé à paniquer." Eric Cooper, président de la banque alimentaire de San Antonio, au Texas (Etats-Unis), garde un vif souvenir de cette image relayée à travers le pays. Des milliers de voitures garées à l'entrée de son association, jeudi 9 avril. Des milliers de familles ayant un besoin urgent de nourriture. "Tellement de gens attendaient, relate-t-il auprès de franceinfo. Nous avons servi 10 000 familles ce jour-là… 10 000 familles !"

From @ExpressNews: People wait in their cars Thursday, April 9, 2020, at Traders Village for the San Antonio Food Bank to begin food distribution. The need for emergency food aid has exploded in recent weeks due to the COVID-19 coronavirus epidemic. #coronavirus #unemployment pic.twitter.com/ywkIcGKyqN