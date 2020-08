VIDEO. "Il y a besoin d'être présent aux côtés des salariés" : Philippe Martinez confirme une journée d'action et de grève le 17 septembre à l'appel de la CGT

"La CGT appelle à une journée d'action et de grève le 17 septembre dans l'ensemble des secteurs", a confirmé Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, mercredi 26 août sur franceinfo. "Il y a besoin d'être présent aux côtés des salariés" car "il y a une forte inquiétude sur l'emploi" avec la crise du coronavirus, a-t-il souligné.

"Il faut une augmentation du Smic, tous ceux qu'on a applaudi sont payés comme avant et pourtant ils sont essentiels, a jugé Philippe Martinez. Il y a la question de la réduction du temps de travail. Il y a les investissements à faire. Il y a besoin de renforcer les services publics, renforcer le personnel dans les hôpitaux donc il a besoin de créer des emplois. Il y a besoin de contrôler les aides qu'on donne aux entreprises", énumère le syndicaliste.

Les réformes de l'assurance chômage et des retraites dans le viseur

"Il faut annuler", la réforme de l'assurance chômage, ajoute le secrétaire général de la CGT, et ne pas faire la réforme des retraites. Philippe Martinez estime que la crise du Covid-19 a montré que le modèle social français était "plutôt un atout, donc il faut le renforcer".

Des préavis de grève sont déposés dans l'éducation et la santé mais "il y a des discussions dans chaque établissement scolaire, dans chaque hôpital, dans chaque usine, dans chaque service, sur l'actualité, sur les modalités. Quand on est confronté à un plan de restructuration, c'est pas la même problématique que quand on est confronté à des primes qui n'ont pas été versées alors qu'on nous a promis des primes Covid, par exemple", explique-t-il.