Les hospitalisations des moins de 15 ans pour motif psychiatrique sont "en hausse de 80%", relève lundi 22 mars sur France Inter Angèle Consoli, pédopsychiatre à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière et membre du Conseil scientifique. Avec le ministre de la Santé Olivier Véran, le Premier ministre Jean Castex tiendra une réunion consacrée aux enjeux de santé mentale à l'aune de la pandémie, dans la journée à Matignon.

Une tendance à la dépression également marquée chez les 12-17 ans. "Il y a des retours du terrain, de l'ensemble des collègues, qui montrent une demande de soins, [à la suite] d'idées suicidaires et de crises suicidaires" et de "symptômes dépressifs" des plus jeunes, liées au contexte sanitaire actuel, indique la médecin.

Retards de langage, troubles du sommeil chez les 0-3 ans

"Dans le champ de la petite enfance, il y a une vigilance à avoir, on a vu augmenter le nombre de consultations pour des retards de langage, pour des troubles du sommeil et des conflits intra-familiaux" chez les 0-3 ans, avertit Angèle Consoli.

Irritabilité, pleurs, changement de comportement brutal : "Ce sont des signes qui doivent alerter les parents", dit Angèle Consoli. "Une des réponses peut être de se projeter vers l'avenir", souligne la pédopsychiatre. "La crise Covid ne fait qu'exacerber les tensions du système" hospitalier, explique Angèle Consoli. "Les préoccupations [du gouvernement] pour la santé mentale sont fortes", assure la médecin.

Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes inquiet ou si vous êtes confronté au suicide d'un membre de votre entourage, il existe des services d'écoute anonymes. La ligne Suicide écoute est joignable 24h/24 et 7j/7 au 01 45 39 40 00. D'autres informations sont également disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.