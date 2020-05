VIDEO. Fervent défenseur d\'une mode inclusive… On vous raconte l\'histoire du styliste Christian Siriano

Depuis tout petit, Christian Siriano voue un amour tout particulier pour les costumes. Très jeune, il crée ses premières tenues… Une passion qui le mène finalement à Londres où il étudie la mode avant de faire des stages chez Vivienne Westwood et Alexander McQueen. Après ses études, il s'installe à New York et gagne sa vie en tant que maquilleur professionnel.

Pour une mode inclusive

À 27 ans, il ouvre sa première boutique à Manhattan. En 2016, il décide de fabriquer une robe à l'actrice Leslie Jones qui s'était plainte sur les réseaux sociaux de ne pas réussir à trouver, à cause de sa taille, un créateur qui accepte de l'habiller pour une avant-première. La même année, il crée la robe portée par Michelle Obama lors de la convention nationale du parti démocrate. À 30 ans, pour la Fashion Week de New York, il organise un défilé de tenues aux prix abordables et pour femmes de toutes tailles. Deux ans plus tard, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année du magazine "Time".

Un homme engagé

À 33 ans, il s'associe à l'enseigne Burlington Coat Factory et à une association qui lutte contre le cancer du sang pour offrir un relooking à des enfants qui ont survécu à un cancer. Le 20 mars 2020, il répond sur Twitter à l'appel du gouverneur Andrew Cuomo sur la pénurie de masques à New York. En seulement quelques jours, Christian Siriano mobilise son équipe de couturières et fabrique plus de 1500 masques.