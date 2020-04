VIDEO. Faute de main-d’œuvre pour les ramasser, il passe toute sa récolte de salades au broyeur

Les travailleurs saisonniers ne peuvent plus venir de l'étranger pour la cueillette, les écoles et restaurants fermés ne passent plus de commandes… Pour cause de pandémie de coronavirus, certains agriculteurs en viennent à sacrifier leur récolte. Dans le Vaucluse, ce matin-là, ce sont six semaines de travail qui vont disparaître en quelques minutes. Extrait d'un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 23 avril 2020.