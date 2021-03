VIDEO. Évacuation des quais de Seine à Paris ce week-end : "Choquée", Anne Hidalgo va demander des comptes au préfet de police

"J'ai été choquée de ces images", a réagi Anne Hidalgo, maire PS de Paris, lundi sur France Inter, après l'évacuation des quais de Seine par les forces de l'ordre samedi. "Je n'ai pas été prévenue (…) Voir une opération d'évacuation des quais de Seine sans même être prévenue, c'est quand même très choquant pour moi", a protesté Anne Hidalgo.

"Il faut faire les choses dans le respect de toutes les autorités, y compris la mienne", insiste la maire de Paris qui indique qu'elle aura "une réunion" ce lundi avec le préfet de police Didier lallement et qu'elle compte lui "demander la base légale de son intervention".

"Les Français sont quand même très raisonnables"

La maire de Paris concède qu'il "faut intervenir lorsque les gens ne respectent pas les gestes barrières ou qu'ils sont en train de consommer des boissons sans masque à quelques centimètres les uns des autres. Mais les scènes que j'ai vues n'étaient pas exactement celles-là. Il y avait beaucoup de parents avec des poussettes, de personnes qui se promenaient", raconte-t-elle, soulignant qu'"il vaut mieux être dehors que dedans pour éviter les contaminations". Anne Hidalgo estime que les Français et les Parisiens en particulier, "sont quand même très raisonnables depuis plus d'un an".