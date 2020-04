VIDEO. Espagne : l'émouvant hommage de soignants à un chauffeur de taxi qui transporte des malades du coronavirus gratuitement

Sur une vidéo devenue virale, on voit des soignants du centre de santé Ramón y Cajal à Madrid l'accueillir avec des applaudissements et lui remettre une enveloppe avec de l'argent.

Voilà de quoi mettre du baume au coeur. Des soignants espagnols ont tenu à remercier un chauffeur de taxi qui transporte gratuitement des malades du coronavirus. Sur une vidéo postée sur Twitter samedi 18 avril par le compte d'une fédération de taxis, ElTaxiUnido, et relayée par le Huffington Post, on voit l'homme être accueilli par des applaudissements au centre de santé Ramon y Cajal à Madrid.

Comme l'indique le message qui accompagne les images, les médecins ont rusé en lui faisant croire qu'il devait venir chercher un patient. Lorsqu'il a passé la porte, il a trouvé deux rangées d'employés du centre de santé en train de l'applaudir.

Une collecte d'argent pour le remercier

Le chauffeur de taxi, qui n'a pu retenir ses larmes, s'est vu remettre une enveloppe remplie d'argent collecté parmi le personnel ainsi que son test négatif au Covid-19.

"Es una sorpresa que le hemos dado a un taxista que lleva a pacientes sin cobrar al hospital.Le hemos dado un sobre con dinero y una dedicatoria.Le hemos llamado para decirle que tenía que hacer un traslado y ha sido muy emocionante. No paraba de llorar."

Gracias a el y a ellos. pic.twitter.com/CcXX1BVfko — #ElTaxiUnido (@eltaxiunido) April 18, 2020

La vidéo est devenue virale et avait été retweetée plus de 18 000 fois et likée plus de 50 000 fois dimanche.

L'Espagne paie un lourd tribut face à la pandémie avec plus de 20 000 morts pour 47 millions d'habitants. Le pays va prolonger le strict confinement de sa population de deux semaines, jusqu'au 9 mai inclus, a déclaré samedi son Premier ministre.