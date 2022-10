La journaliste Anaïs Bard a été testée positive au coronavirus en 2021 et depuis, c’est un peu comme si la maladie n’était jamais partie. Pourquoi ? A la fois enquêtrice et patiente, elle part à la recherche de réponses sur ce mal qui l’accable...

En France, deux millions de personnes souffriraient de symptômes persistants du Covid. Notre journaliste Anaïs Bard est l’une d’entre elles. Le 20 mai 2021, elle a été testée positive au coronavirus et depuis, c’est un peu comme si la maladie n’était jamais partie. Fatigue intense, palpitations, acouphènes, brouillard cérébral. Pourquoi ne guérit-elle pas ? Comment ce virus détraque-t-il son corps ?

Des malades prêts à tester tous les traitements expérimentaux

Dans ce reportage, notre journaliste est à la fois enquêtrice et patiente. A la recherche de réponses sur ce mal qui l’accable, elle est allée rencontrer des médecins qui essayent de comprendre cette nouvelle pathologie et des patients très atteints et souvent désespérés, prêts à tenter tous les traitements expérimentaux, même les plus dangereux.

Un reportage d’Anaïs Bard, Swanny Thiébaut, Julien Ababsa et Harold Horroks diffusé dans "Envoyé spécial" le 13 octobre 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".