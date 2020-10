VIDEO. De la Tunisie à l\'Irlande du Nord… Comment se passerait un couvre-feu ailleurs dans le monde ?

Entré en vigueur dans neuf métropoles françaises, dont Paris et Marseille, les Français concernés doivent désormais rester chez eux de 21 heures à 6 heures du matin. En Guyane, le couvre-feu est en vigueur depuis le 24 mars. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà comment ça se passe dans d'autres pays.

À Tunis ou ses environs, il n'est pas possible de sortir de chez soi entre 21 heures et 5 heures en semaine et entre 19 heures et 5 heures le week-end. Cette mesure a été mise en place le 8 octobre pour 15 jours. En Irlande du Nord, en plus de la fermeture totale des restaurants et des bars, la Première ministre Arlene Foster a annoncé un couvre-feu pour les magasins qui vendent de l'alcool à partir de 20 heures.

En Allemagne, il n'y a pas de couvre-feu généralisé mais à Francfort, Berlin et Cologne, tous les magasins, bars et restaurants doivent fermer entre 22 heures ou 23 heures et 6 heures. Si la circulation est autorisée la nuit, les rassemblements en extérieur de plus de cinq personnes sont interdits.