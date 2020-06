VIDEO. Crise du coronavirus : "C'est une particularité française que d'avoir été mauvais", juge Arnaud Montebourg, pour qui "l'État a été lamentable"

"C'est une particularité française que d'avoir été mauvais" dans la gestion de la crise liée au coronavirus, a jugé l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, fondateur de la marque Bleu Blanc Ruche, invité de France Inter vendredi 12 juin. "Le code génétique de la France, c'est l'État. Eh bien, l'État a été lamentable. D'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'il y a des milliers de plaintes au pénal contre les dirigeants de l'administration et du gouvernement qui se préparent", a-t-il ajouté.

Le parquet de Paris a annoncé, lundi dernier, l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France visant notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui".

Il y a beaucoup de morts qui auraient pu être évités si on avait organisé autrement la gestion de cette crise sanitaire. Arnaud Montebourg à France Inter

Le gouvernement "a organisé un confinement généralisé (...) parce qu'on a été imprévoyants, on n'a pas stocké les masques, on n'avait pas de tests, on a abandonné l'industrie pharmaceutique, on a rationné les Français, les soignants n'étaient pas protégés", a dénoncé l'ex-ministre du Redressement productif de François Hollande.

"Beaucoup de Français ont vécu cette période comme étant celle de la désorganisation, de l'amateurisme", a poursuivi Arnaud Montebourg. "Alors qu'une recommandation mondiale de l'OMS sur le port du masque" avait été émise, "le directeur général de la Santé [Jérôme Salomon] a expliqué qu'il y avait des pays qui avaient des traditions de masques, comme si c'était un folklore ! Quand même, les Français ont des questions à se poser", a lancé l'ancien ministre.