L'eurodéputé Europe Écologie-Les Verts Yannick Jadot dénonce lundi 29 mars sur France Inter "l'obstination" d'Emmanuel Macron à ne pas vouloir renforcer les mesures sanitaires face à l'aggravation de l'épidémie de Covid-19 en France.

>> Suivez notre direct sur l'épidémie de Covid-19.

"Il y a un an, c'était le confinement quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui c'est l'obstination du président quoi qu'il en coûte", assure-t-il. Yannick Jadot déclare "se situer du côté du pragmatisme des médecins. C'est eux aujourd'hui qui connaissent la réalité. On est dans un moment où on a toujours 250, 300, 350 morts par jour".

"Le président de la République a fait un pari solitaire en janvier, celui de s'affranchir de la science, celui de s'affranchir de la réalité du virus", continue l'eurodéputé EELV qui souhaite "dès la rentrée [des vacances de Pâques], organiser des demi-groupes dans toutes les classes". Il se dit également favorable à une anticipation des vacances scolaires, comme le propose la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse.

"Aujourd'hui, c'est le virus qui ferme les écoles et le manque d'anticipation du gouvernement est inquiétant", assure Yannick Jadot, qui appelle également à mettre en place immédiatement le "RSA jeunes".