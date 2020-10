VIDEO. Covid-19 : Yannick Jadot appelle "les Français à ne pas douter quand il y a l'obligation de respecter la règle commune"

"J'appelle les Françaises et les Français à ne pas douter quand il y a l'obligation de respecter la règle commune", lance dimanche 25 octobre le député européen EELV Yannick Jadot, invité de Questions Politiques, l'émission politique de franceinfo avec France Inter et Le Monde.

L'élu Europe Écologie Les Verts le reconnaît, les interrogations sont nombreuses sur la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. "Pourquoi il n'y a pas plus de lits ? Pourquoi on n'a pas isolé les cas testés ? Pourquoi on n'a pas renforcé les personnels autour des réanimations ? Pourquoi on a laissé les gens partir en vacances de la Toussaint quand la situation apparaissait déja catastrophique ? On peut tous avoir des doutes. On peut tous questionner la politique du gouvernement", souligne Yannick Jadot, qui estime que justement, cela doit amener les Français à suivre les mesures.

Quand la politique du gouvernement apparait aussi erratique, cela veut dire que s'ils sont en retard, il faut d'autant plus respecter la règle quand elle est dictée. Yannick Jadot, député européen EELV

Le député européen estime également qu'il faut changer le mode de décision. Il pointe du doigt "une erreur politique au démarrage, qui est ne pas avoir construit un conseil de sécurité sanitaire, qui associe autour des scientifiques, l'ensemble des forces politiques représentées au parlement comme les forces vives du pays, que ce soit les syndicats, les associations qui interviennent beaucoup en soutien caritatif ou en soutien sanitaire, et évidemment les entreprises". Pour Yannick Jadot, "élargir à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux les décisions à prendre c'est les rendre plus acceptables et c'est d'une certaine façon améliorer le respect de la règle commune".