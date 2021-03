"Toutes les options sont sur la table pour garantir la sécurité sanitaire des Français", a confirmé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, lundi 29 mars sur franceinfo, alors que le nombre de contaminations au Covid-19 ne cesse d'augmenter en France. Certains médecins appellent à un confinement plus strict.

"Il faut juste s'assurer que c'est efficace. Je vois beaucoup de conseils qui sont donnés par les uns et les autres en disant qu'il aurait fallu faire ceci ou cela. Je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays européens : il y a des choix différents qui ont été faits, de confinements plus ou moins stricts, régionaux ou nationaux, avec des résultats qui sont décevants. On le sait tous, la seule solution, c'est la vaccination de masse", a assuré Bruno Le Maire.

Le ministre reconnaît que l'on "va vers une aggravation de la situation sanitaire, chacun l'a constaté. Si des mesures supplémentaires doivent être prises, elles seront prises. Le gouvernement adapte en permanence les dispositifs à la réalité de la situation sanitaire en essayant de conjuguer vie économique et vie sociale". L'économie n'a "absolument pas" pris le dessus sur le reste, a-t-il assuré.

Ne pas faire un confinement strict est "un choix responsable", a insisté Bruno Le Maire. "Tant que nous pouvons faire autrement que prendre des mesures de confinement strict et fermer les écoles, il faut faire autrement. C'est le choix qui a été fait par le président de la République."