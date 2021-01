VIDEO. Covid-19 : "Toutes les mesures qui seront annoncées, nous les soutiendrons par principe", annonce Yannick Jadot

Le chef du gouvernement Jean Castex et six ministres doivent annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 lors d'une conférence de presse jeudi 14 janvier à 18 heures. "Toutes les mesures qui seront annoncées, nous les soutiendrons par principe", a assuré sur France Inter Yannick Jadot eurodéputé Europe Écologie-Les Verts.

"Toutes les recommandations scientifiques aujourd'hui nous amènent à durcir le jeu de contraintes dans lequel, malheureusement, nous sommes toutes et tous pour éviter le développement terrible de cette maladie et toutes les conséquences sociales et économiques qu'elle génère", a expliqué Yannick Jadot. "À partir du moment où le gouvernement édicte des nouvelles règles qui, il faut l'espérer, sont assis sur un raisonnement scientifique sérieux qui nous dit que ramener le couvre-feu à 18 heures est une option pour limiter la propagation, il va falloir s'y faire", estime l'eurodéputé écologiste.

Rouvrir les universités, maintenir les écoles ouvertes

Yannick Jadot prône en revanche la réouverture des universités : "Il faut rouvrir sous contrôle sanitaire strict, c'est à dire en évitant que tous les étudiants soient réunis en même temps, mais qu'ils puissent régulièrement accéder à leurs cours, qu'ils puissent sortir de chez eux". D'après lui, près de 3 millions d'étudiants sont dans une "situation absolument dramatique". L'eurodéputé s'inquiète d'une "explosion des envies suicidaires" et d'une "précarisation. Ce gouvernement refuse toujours le RSA jeune. Ce gouvernement maltraite l'enseignement supérieur. Franchement, arrêtons de sacrifier notre jeunesse. Elle mérite tellement mieux", déplore-il, regrettant que le Premier ministre parle peu des universités et des étudiants.

Concernant les mesures liées au Covid-19, Yannick Jadot estime qu'il ne faut pas fermer les écoles.

"Il y a un enjeu absolument extraordinaire autour de nos enfants, c'est l'accès à la socialisation, c'est l'accès à l'éducation, c'est sortir". Yannick Jadot, eurodéputé Europe Écologie-Les Verts à France Inter

L'eurodéputé propose d'ailleurs que les enfants ne soient présents que par demi-journée dans les établissements, et que les autres demi-journées soient l'occasion d'aller dans les musées, de voir un spectacle de théâtre ou d'aller dans la nature. "Pourquoi est-ce que il n'y a pas un accès plus fort à la culture ? Les musées ont envie de rouvrir, mettons-y nos gamins, les théâtres ont envie de jouer, envoyions en envoyant nos gamins", prône l'eurodéputé.