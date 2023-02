La France dénombre actuellement moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens de Covid contre plus de 300 000 un an auparavant.

"S’il y a un message à retenir, c’est que le virus du Covid est en train de décroître mais il n’est pas parti", assure mercredi 1er février sur franceinfo Brigitte Autran. La présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) s'exprime alors que la France suspend plusieurs mesures anti-Covid face au recul de l'épidémie. Désormais le pays enregistre moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens contre plus de 300 000 un an auparavant.

franceinfo : L'épidémie est-elle désormais derrière nous ?



Brigitte Autran : Le virus est encore là, il va revenir, il est installé comme tous les autres virus avec lesquels nous vivons depuis très longtemps. La différence, c'est qu'on ne sait pas encore s'il sera saisonnier comme l'est le virus de la grippe ou le virus de la bronchiolite. Mais il est là et il va continuer à évoluer par vagues. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement nous sommes sur une phase décroissante, une phase décroissante mondiale, en tout cas européenne. De façon certaine occidentale. Ce que nous espérons tous, c'est que les prochaines vagues seront probablement moins hautes mais surtout moins sévères du fait de la vaccination croissante de la population. Et donc, s'il y a un message à retenir ce matin, c'est qu'effectivement le virus est en train de décroître. Par contre, il n'est pas parti et la vaccination reste absolument nécessaire.

Alors qui doit se faire vacciner ?

Les mêmes personnes qu'au début, c'est-à-dire les personnes fragiles, les personnes de plus de 60-65 ans, les personnes qui ont des facteurs de risque, quel que soit leur âge et toute la population est invitée à se faire vacciner. Il y a environ six millions de personnes qui se sont fait vacciner depuis le mois d'octobre. Donc le message, c'est vraiment que, oui, nous sommes dans une période favorable parce que le virus décroît, il y a moins de malades dans les hôpitaux et heureusement, moins de décès, mais il y en a toujours.

Faut-il garder le masque, selon vous, dans les transports ?

Ce qui est raisonnable, c'est de, dès qu'on a un symptôme d'infection des voies respiratoires, porter un masque de manière à ne pas contaminer les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une vague, dans un creux de vague qui fait que l'on peut ne pas porter le masque en situation de promiscuité.

La Chine a arrêté la politique du zéro Covid, est-ce que vous avez des informations sur la réalité de ce qui se passe en Chine ?

Nous avons peu d'informations sur la réalité de ce qui se passe en Chine. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une vague massive d'infections, que ce pays était insuffisamment vacciné et qu'il y a eu énormément de formes graves. Et nous pensons que ce chiffre n'est pas tout à fait réaliste. La Chine a fait un choix qui a été extrêmement douloureux pour les populations parce qu'il y a eu un isolement pendant presque trois ans. Je pense que les populations occidentales préfèrent notre manière de réagir.