"On est capables de faire des vaccinodromes dans nos 1 600 hôtels dans 700 villes en France" afin de vacciner la population contre le Covid-19, a déclaré le PDG du groupe Accor mercredi 24 mars sur franceinfo. "On l'a soumis à tous les organismes de l'Etat, pour l'instant, ils n'en n'ont pas besoin", a expliqué Sébastien Bazin. Dans ses hôtels, le PDG a indiqué avoir "la capacité d'accueillir, de protéger et de pouvoir le faire 24 heures sur 24".

>> Coronavirus : suivez en direct les dernières informations liées à la pandémie de Covid-19

"Accueillir des gens pour se faire vacciner, ça ne coûte rien du tout à un hôtelier. C'est notre métier de toute façon de protéger les uns les autres qui nous entourent et donc je ne suis même pas sûr que ce sera une discussion de prix", a insisté Sébastien Bazin. Il a aussi indiqué qu'ils étaient "prêts" et qu'ils le proposaient "depuis le mois de juillet dernier".

"On a proposé des lits, affirme Sébastien Bazin. Nous avons en France plus de 150 000 lits d'hôtel qui sont vides. Franchement, on était capable aussi d'accueillir, de protéger un certain nombre de gens qui étaient porteurs du virus, de pouvoir les isoler dans un hôtel. Nous avons l'électricité, nous avons l'air conditionné, on peut laisser les portes ouvertes", a conclu Sébastien Bazin.