BRUT

Depuis plusieurs jours, les indicateurs montrent que l'épidémie de Covid-19 est en nette régression en France. "À Bichat, où il y a 15 jours, dans notre service, il y a tout un étage de 25 lits qui était rempli, là, on a moins de 10 lits remplis donc, vous voyez un peu de manière objective que tout ça, c'est bon signe", indique Yazdan Yazdanpanah. La fin du port du masque dans les lieux publics à l'exception des transports en commun et des établissements de santé et la fin du pass vaccinal seront effectifs à compter du 14 mars. Selon le membre du Conseil scientifique, le taux d'incidence ayant considérablement baissé, il y a un bénéfice à "retrouver le visage des gens".

"Le Covid sera là, comme les autres viroses respiratoires"

Yazdan Yazdanpanah attire toutefois l'attention sur le fait que le Covid-19 n'a pas disparu. "Le Covid sera là, comme les autres viroses respiratoires, comme la grippe notamment, et on va vivre avec ces virus respiratoires", estime-t-il. Pour tirer profit de ce que nous avons appris ces deux dernières années, le médecin recommande de continuer de se laver régulièrement les mains et de continuer de porter un masque lorsqu'on est malade. "Il faut continuer, quand on tousse, quand on a le nez qui coule, etc., ne pas hésiter à porter un masque, parce que là, on sait qu'on peut éventuellement transmettre", explique-t-il.

Aussi, le directeur de l'ANRS n'exclue pas une nouvelle vague d'infection. "Quand il fera froid, ou même si jamais il y a un nouveau variant, je pense que la hauteur de la vague va être plus faible parce qu'on a vacciné, et parce que la vaccination a quand même un impact sur les formes sévères, mais il peut y avoir une autre vague, y compris sur l'hospitalisation et la réanimation", développe-t-il.