Vidéo Covid-19 : Olivier Véran souhaite que les médecins aient accès à la liste de leurs patients vaccinés

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) doit se prononcer sur la possibilité pour les medecins généralistes d'accéder à la liste des patients qui ont été vaccinnés contre le Covid-19.

"Je demande à la Cnil de me laisser la possibilité d'envoyer aux médecins généralistes la liste de leurs patients qui ont été vaccinés de manière à ce qu'ils puissent mobiliser ceux qui ne l'ont pas été", a déclaré Olivier Véran, le ministre de la Santé, mardi 29 juin sur franceinfo.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) doit se prononcer cette semaine sur cette possibilité pour les généralistes d'accéder à ces données. "Moi, je le souhaite ardemment", dit le ministre. Olivier Véran rappelle que les soignants "passent du temps et mobilisent beaucoup d'énergie pour aller convaincre" et que "les Français leur font confiance, ce sont des acteurs clés dans cette campagne de vaccination".

"Imaginons qu'on ait une vague, qu'on ait une montée de cas à l'automne de variant Delta ou autres variants qui auraient émergé pendant l'été, je crois que les Français ne comprendraient pas qu'on soit amenés à se poser la question de refermer restaurants, commerces, parce que 20% des Français auraient fait le choix de ne pas se vacciner", assure Oliver Véran. Il répète que "la bataille se gagne maintenant, dans chaque foyer, dans chaque milieu professionnel, dans chaque établissement scolaire, dans chaque groupe d'amis où les uns et les autres doivent pouvoir échanger autour de cette question et rassurer et encourager ceux qui ne l'ont pas été".