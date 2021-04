Sept allocutions en un an. On a décrypté Emmanuel Macron en 2020 versus Emmanuel Macron en 2021.

Pour sa 7e allocution télévisée depuis le début de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a une nouvelle fois demandé aux Français de se mobiliser, toujours en "comptant sur eux". Le 16 mars 2020, le Président déclarait déjà : "Je vous demande d'être responsables tous ensemble." "Plus nous agirons ensemble et vite, plus nous surmonterons cette épreuve", assurait-il également.

"Le télétravail généralisé"

Du côté du télétravail, là aussi il y a comme un sentiment de déjà-vu. Le 12 mars 2020, lors de sa première allocution, il affirmait à ce propos : "Il faut continuer cela, l'intensifier au maximum." Quelques mois plus tard, en octobre, c'est "un télétravail généralisé" que le Président a évoqué. Rester chez soi et télétravailler "quand cela est possible" sont ainsi les mots d'ordre. "Le télétravail qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé", a-t-il alors de nouveau déclaré ce 31 mars.

Quelques mea-culpa et de l'optimisme

Aussi, Emmanuel Macron a fait quelques mea-culpa, relativement discrets. "Je sais qu'à chaque étape de cette épidémie, nous pourrions nous dire que nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs", a-t-il concédé. Enfin, le chef de l'État a tenu à se montrer optimiste, en évoquant "des jours meilleurs". "C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir, celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale", a-t-il déclaré.