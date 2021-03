VIDEO. Covid-19 : les centres commerciaux de plus de 10 000 m2 seront fermés dans les "départements à risque", annonce Jean Castex

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m2 seront fermés dans les "départements à risque" face à la progression du Covid-19, a annoncé jeudi 4 mars le Premier ministre Jean Castex. Jusqu'à présent, cela ne concernait que ceux de plus de 20 000 m2, soit quelque 400 sites selon le gouvernement.

La nouvelle mesure prendra effet à compter de vendredi soir, a-t-il précisé. Dans ces départements, l'évolution sanitaire "appelle des dispositions supplémentaires pour limiter les risques de regroupement et de brassage dans l'espace public ou dans les grands magasins", selon lui. Vingt-deux départements sont concernés.

Dans un 23e département, le Pas-de-Calais, où la saturation des services de réanimation se situe au plus haut, la fermeture concernera même les surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5 000 m2.