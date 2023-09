Surnommé "Pirola" sur les réseaux sociaux, un seul cas de ce nouveau variant de la famille Omicron a été repéré en France et seulement 24 autres dans le monde, rassure Aurélien Rousseau.

"Aujourd'hui, l'OMS considère qu'il faut le surveiller" mais "ça n'appelle pas de réponse sanitaire particulière", a déclaré Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, vendredi 1er septembre sur franceinfo, à propos du nouveau variant du Covid-19, BA.2.86, repéré pour la première fois en France.

"Ce variant a été repéré 25 fois dans le monde, dont une fois en France, ce qui signifie que notre système de surveillance et de détection est toujours en place et vigilant pour nous protéger", a souligné le ministre.

Ce cas de variant a été détecté dans le Grand Est, a précisé Santé Publique France jeudi. Ce membre de la famille Omicron est particulièrement scruté en raison d'un "plus grand nombre de mutations", le rendant "susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement", a expliqué la semaine dernière la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), Brigitte Autran.