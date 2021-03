Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Tenon à Paris, alerte sur la circulation du virus dans les écoles en France, mardi 30 mars sur France Inter. "Le système à l'école est totalement déconnant, excusez moi le terme", juge Gilles Pialoux.

"Les mesures ne sont pas adaptables. On dit qu'on va dépister les enfants, vous savez combien d'enfants ont été dépistés lundi ? 0,03 % des enfants du primaire, parce que les tests ne sont pas là", explique M. Pialloux. "On a des décisions politiques et la faisablitié qui est déconnectée", dénonce le chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Tenon.

"Il faut un vrai dépistage"

Gilles Pialloux se félicite toutefois du nouveau protocole sanitaire dans les écoles consistant à fermer une classe pour chaque enfant malade. "C'est une très bonne mesure", assure-t-il. "Probablement que ce protocole sanitaire doit réellement être amplifié", nuance-t-il malgré tout. "Le problème des cantines est un problème majeur. Le problème des cantines c'est que c'est une voie de circulation", assure Gilles Pialoux. "Et puis il faut un vrai dépistage, systématiquement proposé, en ayant des groupes représentatifs comme on le fait pour le reste de la science", estime-t-il.