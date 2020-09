VIDEO. Covid-19 : le public d'un théâtre de Madrid se rebelle contre l’absence de distanciation physique au balcon

Le public du Santiago Bernabeu, le stade du Real Madrid, a l'habitude de faire entendre sa colère. Celui du Teatro Real, un théâtre de la capitale espagnole, beaucoup moins. Pourtant, les spectateurs venus voir Un bal masqué, l'opéra de Verdi, dimanche 20 septembre, n'ont pas hésité à se faire entendre, après avoir constaté que les distances de sécurité liée à l'épidémie de coronavirus n'étaient absolument pas respectée au balcon. D'autant que, quelques mètres plus bas, à l'orchestre, des sièges vides séparaient bien les groupes de spectateurs.

20.08 hrs. Teatro Real de Madrid. Se retrasa el comienzo de ‘Un baile de máscaras’ por quejas de los asistentes ante la falta de distancia de seguridad en la zona alta del teatro. Y abajo, se respetan las medidas. pic.twitter.com/RwozGKNkvX — Emilia Chacón (@EmiliaChacon) September 20, 2020

En el colmo de la desfachatez, el @teatro_real anuncia que el aforo vendido en la función de hoy es menor del 50%, antes de anunciar que cancela la función. Si de ese aforo se concentra en zona sin distancia de seguridad, no vale para nada los protocolos Las fotos no engañan pic.twitter.com/UwhpzTipwb — Un Congrio (@UnCongrio) September 20, 2020

"Il n'y avait pas d'espace entre les sièges malgré le message du théâtre sur son site, qui assurait qu'il y aurait de l'espace entre les personnes", témoigne Federico, présent dans la salle. Pour se faire entendre, au moment où l'opéra devait débuter, le public a donc "applaudi, crié et demandé son annulation", ajoute le spectateur. "Ils ont essayé deux fois de commencer la représentation, poursuit-il, mais les personnes n'arrêtaient pas d'applaudir et de crier, c'était impossible de continuer." Finalement "vers 21h10", précise le Teatro Real dans un communiqué, le directeur de la salle a mis un terme à la soirée et le rideau s'est baissé sous les applaudissements du public.

Comunicado oficial del Teatro Real | Un grupo minoritario de espectadores obliga a suspender la función de 'Un ballo in maschera', pese a que se cumplían todas las normas vigentes ➡️ https://t.co/uPxP9x5ojf pic.twitter.com/IhVT4iGnew — Teatro Real (@Teatro_Real) September 20, 2020

Dans un communiqué, le Teatro Real affirme que 905 places étaient occupées, soit 51,5% de la capacité totale du théâtre. La direction va ouvrir une enquête pour comprendre "ce malheureux incident et prendra les mesures nécessaires pour que les prochaines représentations se déroulent normalement". Les spectateurs, eux, vont pouvoir se faire rembourser.