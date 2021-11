Vidéo Covid-19 : "Le jour viendra où la vaccination obligatoire s'imposera", estime François Bayrou

"Le jour viendra où la vaccination obligatoire s'imposera", a estimé François Bayrou, Haut-commissaire au Plan, président du MoDem et maire de Pau, lundi 29 novembre sur franceinfo. "Je dis ça depuis le mois de janvier", au tout début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, a-t-il affirmé. À l'époque, "on craignait que le vaccin n'ait des effets secondaires" et "il y avait des gens qui disaient ça va être une hécatombe". Or, "on s'aperçoit aujourd'hui que c'est absolument faux."

>> Covid-19 : suivez les dernières informations dans notre direct

"J'ai rencontré encore hier des gens qui m'ont dit 'moi, je me vaccinerai le jour où ça sera obligatoire', comme s'ils voulaient attendre que les autorités prennent leurs responsabilités", a ajouté François Bayrou. Demande-t-il, dans ses conditions, qu'Emmanuel Macron rende la vaccination obligatoire ? "Il sait bien ce que j'en pense", a répondu le Haut-commissaire au Plan.

Interrogé à propos du variant Omicron, qui suscite l'inquiétude, François Bayrou a indiqué craindre que le Covid-19 "connaisse un jour une mutation qui lui permette de s'attaquer aux jeunes enfants". Pour lui, "ce jour-là, nos sociétés se trouveront dans un danger extrême de déstabilisation."