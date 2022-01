"Un certain nombre d'employeurs ne jouent pas le jeu" sur le télétravail, il faut que "les sanctions s'appliquent", a réclamé jeudi 13 janvier sur franceinfo Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Depuis dix jours, le télétravail est redevenu la règle pour limiter la circulation d’Omicron. Trois jours par semaine, au minimum, partout où c'est possible. Mais dans les faits, un sondage commandé par le ministère du Travail montre que le recours au télétravail n'a quasiment pas bougé depuis décembre.

"Il faut passer de la parole aux actes." Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT à franceinfo

"La ministre a dit qu'il y aurait des sanctions administratives contre les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail. On demande à nos équipes de faire remonter ces cas-là à l'inspection du travail qui, spontanément, n’aura pas connaissance des faits, et que les sanctions s'appliquent", a-t-il estimé.

>> Télétravail : "La France est à la traîne par rapport à ses voisins européens", selon une enquête de l'Ifop

Selon lui, le peu d’enthousiasme au télétravail dans les entreprises peut s’expliquer par "une exaspération et une fatigue de tout le monde sur la situation sanitaire. Personne n'y peut rien, mais c'est la réalité. Il y a aussi un nombre de travailleurs qui sont plus réticents à repartir en télétravail", exlique-t-il. Mais "là où cela se passe bien, c'est le dialogue social qui fonctionne", a-t-il souligné. "ll y a un pic épidémique, mais depuis le début, on disait, il faudra faire attention à la fatigue de la société. On y arrive", a-t-il averti.