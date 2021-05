À quelques jours de la réouverture des terrasses de cafés et des lieux de culture en France, l'eurodéputée EELV le martèle : "On ne règle une épidémie que lorsqu'on s'y attaque au niveau global".

La France amorce le 19 mai son déconfinement, avec la réouverture des lieux de culture ainsi que des terrasses des bars et restaurants. Karima Delli, députée européenne EELV et tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes pour les élections régionales dans les Hauts-de-France, appelle dimanche 16 mai sur franceinfo à penser à l'après-Covid-19.

"Ce virus est une alerte"

L'écologiste incite à "prendre conscience d'une chose : la source de ce virus, c'est l'effondrement de nos écosystèmes. Ce virus est une alerte. Nous devons prendre en priorité la question climatique et les conséquences du dérèglement climatique sur la biodiversité parce que sinon demain, nous allons nous retrouver avec énormément de virus", prévient-elle.

"La crise qu'on vient de vivre a fait cent mille morts", rappelle la tête de liste de l'union de la gauche et des écologistes aux élections régionales des Hauts-de-France, "C'est énorme !" Karima Delli rappelle qu'il est nécessaire de "faire attention parce que tout le monde dit : 'C'est génial, on va retrouver les terrasses, on va retrouver les restaurants' ". "On ne règle une épidémie que lorsqu'on s'y attaque au niveau global, c'est-à-dire au niveau mondial", martèle-t-elle.