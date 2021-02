VIDEO. Covid-19 : "La ligne de la souplesse en face des réalités locales est bonne et juste", juge François Bayrou

"La ligne de la souplesse en face des réalités locales est une bonne et juste ligne", a jugé François Bayrou. Le haut-commissaire au Plan était l'invité jeudi 25 février de franceinfo, à quelques heures de la conférence de presse de Jean Castex. Le Premier ministre doit prendre la parole à 18 heures ce jeudi pour faire un point sur la situation sanitaire dans le pays.

"On sent bien que le président de la République a choisi de ne pas reconfiner aussi longtemps que cela sera possible", a expliqué le maire de Pau. "Naturellement, les yeux du gouvernement et des responsables sont fixés sur l'épidémie, sur ce qui se passe, sur l'aggravation."

Selon François Bayrou, "le gouvernement est prêt à prendre des mesures ciblées, locales" pour "ralentir, freiner autant que possible la propagation du virus. Par départements, métropoles ou zones urbaines."

Je trouve que la ligne de la souplesse en face des réalités locales est une bonne et juste ligne. François Bayrou à franceinfo

"On a connu des semaines de répit, a estimé le haut-commissaire au Plan. J'ai trouvé que le choix du président de la République était respectueux de cette attente que les Français ont de pouvoir tout de même conserver une vie. On ne peut pas mettre tout un pays sous cloche ad aeternam."

Mais pour François Bayrou, un reconfinement sera peut-être nécessaire : "Vous voyez bien que tout le monde conserve cette arme, mais si on peut l'éviter, c'est mieux. Je pense aux enfants et aux étudiants, à tous ceux qui ont besoin d'aller travailler. Il faut maintenir cette possibilité de rencontre qui fait la vie d'un pays."