Vidéo Covid-19 : "Il peut toujours y avoir des évolutions du protocole sanitaire" dans les écoles, "selon les risques", indique Gabriel Attal

Le porte-parole du gouvernement explique que la rentrée scolaire avec la reprise des activités et des intéractions "peuvent avoir un impact et entraîner ici ou là une reprise de l'épidémie" de Covid-19.

Dans les établissements scolaires, "il peut toujours y avoir des évolutions du protocole sanitaire selon les risques", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, jeudi 2 septembre sur franceinfo. Il assure que le gouvernement "va tout faire pour que cette année se déroule dans les meilleures conditions possibles" malgré l'épidémie de Covid-19.

>> DIRECT. Rentrée scolaire : quelque 12,4 millions d'élèves reprennent le chemin des classes avec un nouveau protocole sanitaire

En ce jour de rentrée scolaire, la "situation sanitaire reste un point de vigilance puisque le Covid continue à circuler dans notre pays", même si il y a eu "des progrès notamment avec la vaccination chez les collégiens et les lycéens", continue Gabriel Attal. La rentrée est synonyme de reprise des activités et d'interactions qui "peuvent avoir un impact et entraîner ici ou là une reprise de l'épidémie".

Le gouvernement "a fait le choix de l'école"

Interrogé sur les propos de Martine Aubry qui estimait mercredi sur franceinfo que le protocole dans les écoles n'allaient pas assez loin, Gabriel Attal constate qu'il y a "assez peu de points qui trouvaient grâce à ses yeux dans la politique du gouvernement". Il souligne qu'il y a "des personnes qui disent que le protocole sanitaire n'est pas assez strict, et puis d'autres qui disent qu'il est trop strict. On essaye de faire au mieux" et de "faire en sorte de garantir que les élèves puissent retourner à l'école". Le gouvernement "a fait le choix de l'école", insiste Gabriel Attal, faisant le parallèle avec d'autres pays dans lesquels les écoles ont été fermées beaucoup plus longtemps depuis le début de la pandémie.

Les 600 000 tests salivaires proposés chaque semaine dans les écoles primaires françaises sont-ils suffisants ? "C'est un nombre important de tests", répond le porte-parole du gouvernement. Il souligne que "la Société française de pédiatrie ne recommande pas spécialement qu'on fasse des tests systématiques permanents et qu'on place les enfants dans cette ambiance-là". D'après lui, l'important est surtout d'être "en capacité d'avoir une politique de tests ciblés sur la classe, dès lors qu'un cas positif est détecté" parmi les élèves. Un accord parental sera toujours demandé avant de tester un enfant.