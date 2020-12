VIDEO. Covid-19 : fêter Noël en famille est possible mais les personnes fragiles doivent se mettre "sur une table à côté", avertit l’épidémiologiste Arnaud Fontanet

Les indicateurs épidémiques repartent à la hausse ces derniers jours, une tendance inquiétante à l’approche des fêtes de fin d’année et des repas familiaux, principaux lieux de contamination au Covid-19 d’après la dernière étude de l’institut Pasteur, publiée jeudi 17 décembre. Sur France Inter le lendemain, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, responsable de l'étude, explique que l’on "peut se voir à Noël, mais il ne faut pas être trop nombreux et pour les personnes fragiles, on se met sur une table à côté".

Le gouvernement le rappelle quotidiennement, l’ensemble des gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés, d’autant plus lors des réunions familiales : le port du masque, le lavage des mains régulier, ainsi que la distance entre les personnes. Avec plus de 18 000 contaminations ces dernières 24 heures, la situation épidémique est tendue en France, et à l’approche des regroupements familiaux de fin d’année le professeur Arnaud Fontanet recommande d’aérer les pièces où l’on se retrouve : "Au moins 5, 10 minutes, toutes les heures", car "le milieu confiné reste la circonstance la plus propice à la transmission de ce virus".

Six à table, c'est un "curseur", à chacun d'être responsable

Pour le repas de Noël, le Premier ministre Jean Castex avait préconisé de ne pas être plus de six au moment de passer à table, afin d’éviter une circulation trop active du virus. Pour le professeur Arnaud Fontanet, "le chiffre de six était surtout pour expliquer aux gens qu’il ne fallait pas qu’ils soient 15, une façon de dire, ne soyez pas trop nombreux". Et l’épidémiologiste de responsabiliser les Français : "À chacun de voir où il veut placer le curseur".

La période actuelle favorise la circulation du virus en raison "des courses de Noël, du brassage de la population". L'épidémiologiste estime que "cette situation va se poursuivre jusqu'au 1er semestre 2021", mais Arnaud Fontanet est "redevenu optimiste pour la première fois depuis le début de l'épidémie avec l'arrivée des vaccins".