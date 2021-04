Covid-19 et rentrée scolaire : "Quand on peut avoir son enfant chez soi pour le déjeuner, c'est mieux", conseille Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que le moment du déjeuner à la cantine était "le maillon faible, non pas du protocole sanitaire, mais de la vie quotidienne, comme pour nous tous".

"Il y a un enjeu social et un enjeu de santé et c'est vrai que lorsque l'on peut avoir son enfant chez soi pour le déjeuner, c'est mieux", a rappelé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, vendredi 23 avril sur franceinfo, alors que la réouverture des écoles est prévue le 26 avril, après une fermeture de trois semaines pour freiner l'épidémie.

>> Covid-19 : suivez les dernières informations en direct

"Ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai qu'on peut souligner cette recommandation. C'est aussi bien de façon à ce qu'il y ait moins d'enfants à la cantine, que ce soit les enfants qui en ont le plus besoin qui puissent bénéficier de la cantine. Il arrive que nous en fermions parce que là aussi, il y a un enjeu pour l'enfant", ajoute Jean-Michel Blanquer.

"Nous tenons à ce que les cantines restent ouvertes autant que possible." Jean-Michel Blanquer à franceinfo

Les cantines, "c'est le maillon faible, non pas du protocole sanitaire mais de la vie quotidienne, comme pour nous tous. La cantine, de ce point de vue-là, n'est pas plus le maillon faible que d'autres moments où l'enfant mange. Mais le fait est que pour beaucoup d'enfants, c'est le moment d'un repas équilibré qui est important pour leur santé. Il y a un enjeu social et un enjeu de santé", a poursuivi le ministre.

Interrogé sur la possibilité d'apporter les repas jusqu'à la salle de classe, Jean-Michel Blanquer assure que "ce sont des formules qui peuvent être retenues localement. Parfois, elles peuvent avoir leurs inconvénients aussi, mais il n'est pas interdit de retenir cette solution localement et ça arrive".