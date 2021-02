VIDEO. Covid-19 : des compagnies aériennes "laxistes sur les tests PCR" ont été "convoquées la semaine dernière", indique Gabriel Attal

Des compagnies aériennes "ont été laxistes sur les tests PCR, certaines ont été convoquées la semaine dernière", indique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lundi 1er février sur franceinfo, évoquant le cas de la compagnie Ethiopian Airlines, dont les opérations ont été suspendues en France pendant quatre jours, du 28 au 31 janvier.

Ce type de sanction a été "extrêmement dissuasif" pour les compagnies aériennes, assure Gabriel Attal, qui a menacé "d'autres sanctions" en cas de manquements, notamment dans le contrôle des "motifs impérieux" de retour et de départ de France, imposés depuis dimanche.

De nouvelles restrictions ont été mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, notamment sur les déplacements à l'étranger. La détention d'une résidence principale en France est par exemple obligatoire pour revenir sur le territoire français. Dans les restrictions d'accès et de départ, "on est passé un cran au-dessus. C'est la contrepartie pour ne pas avoir de reconfinement", justifie Gabriel Attal.

"Un examen quasiment au cas par cas"

"Sans doute cette semaine, nous suspendrons encore les vols de compagnies aériennes", a complété Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, lundi sur France Inter. En plus des tests PCR, les compagnies aériennes doivent aussi valider ou non si les voyageurs entre un pays hors Union européenne et la France ont un "motif impérieux". "Si le motif n'est pas reconnu comme impérieux, vous ne pouvez pas embarquer l'accès", affirme-t-il.

Parmi les motifs impérieux, Clément Beaune cite les décès : "Si vous avez un décès dans votre famille, que vous êtes résident au Brésil, aux États-Unis, vous avez évidemment le droit, en prouvant par ce certificat de décès et par l'attestation, que vous rentrez pour cette raison (...) Si vous avez un sujet de garde d'enfant, une convocation judiciaire, etc. Ce sont des motifs très précis qui sont précisés en ligne."

Un voyage d'affaires prévu mène à Londres est-il autorisé ? Il faut l'annuler, répond Clément Beaune. Mais "il peut y avoir quelques souplesses, un impératif professionnel, si votre job est lié à ça, on ne va vous empêcher de le faire. Il y a un examen quasiment au cas par cas par les compagnies aériennes".

Cette quasi-fermeture des frontières hors Union européenne va durer "jusqu'à nouvel ordre. On verra en fonction des besoins et là aussi, on essaiera de le faire en coordination européenne pour lever les mesures quand ce sera possible (…) On a aussi des restrictions internes à l'Europe, les plus limitées possible". Le secrétaire d'État souligne que les contrôles aux frontières, "ça n'est pas un remède miracle, mais on l'utilise" comme "un outil parmi d'autres".