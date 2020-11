VIDEO. Covid-19 : "Ca me paraît être encore une situation risquée pour ce Noël", estime l'épidémiologiste Dominique Costagliola

"Les réunions où on va avoir toutes les générations, ça me paraît être encore une situation risquée pour ce Noël", a estimé l'épidémiologiste et directrice de recherche à l'Inserm Dominique Costagliola, invitée de France Inter lundi 23 novembre. Malgré le confinement, "le virus circule à des taux relativement élevés. On n'est pas dans la situation qu'on avait début juillet, par exemple. Il faut encore faire attention et prendre des précautions, notamment vis-à-vis des personnes qui sont les plus à risque de faire des formes graves", a-t-elle développé.

"Je pense qu'on va quand même dans le bon sens", a tenté de rassurer Dominique Costagliola. "On va voir la circulation du virus diminuer. Donc, il sera possible d'alléger les mesures qui sont prises en faisant très progressivement et surtout en évaluant l'impact que ça peut avoir pour ne pas aller trop vite et se retrouver dans une situation un peu de blocage comme on l'a été fin octobre."

"Je crois surtout qu'il faut garder l'idée que ne va pas durer pour toujours", a souri Dominique Costagliola. "Bien sûr, ça nous parait long et insupportable. On en a tous marre. Peut-être qu'on a deux années particulièrement compliquées, mais ça va s'arrêter un jour", a insisté l'épidémiologiste.