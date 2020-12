VIDEO. Covid-19 : Bruno Le Maire promet d'accorder à la culture "tout ce dont elle a besoin pour passer ce moment difficile"

"Tout ce dont la culture a besoin pour passer ce moment difficile, nous le lui accorderons", a promis Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, lundi 14 décembre sur franceinfo. "Cela veut dire que s'il y a des difficultés financières ici ou là, nous continuerons de soutenir le secteur culturel", a-t-il ajouté, tout en défendant le choix du gouvernement de maintenir les salles de spectacle et les lieux de culture fermés au moins jusqu'au 7 janvier.

"C'est un déchirement pour tout le monde", mais "nous faisons les choix les plus responsables possibles, après beaucoup de discussions", a souligné le ministre.

Nous pesons le pour et le contre et nous avons estimé, en l'espèce, que rouvrir des lieux culturels, c'était avoir plus de circulation de personnes, donc plus de circulation du virus et que c'était peut-être un risque excessif.