Vidéo Covid-19 : "Aux alentours de 15 000" soignants ne se sont pas fait vacciner, estime Olivier Véran

"Aux alentours de 15 000" soignants ne se sont pas fait vacciner contre le Covid-19, a estimé mercredi 13 octobre sur franceinfo Olivier Véran, le ministre de la Santé.

"On était à 0,9% du personnel qui n'était pas vacciné et qui était suspendu ou suspendable, on est descendu aujourd'hui à 0,6%, a précisé le ministre. Celles et ceux qui font vraiment le choix de démissionner pour ne pas être vaccinés deviennent l'exception."

"Le plus important, c'est que les hôpitaux n'ont pas fermé. Les Ehpad [établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes] n'ont pas fermé. Il n'y a pas eu de transfert massif de malades et tout le monde a été responsables", s'est réjouit Olivier Véran avant de rappeller que "lorsque l'obligation vaccinale a été décidée, il n'y avait que 60% des soignants qui étaient à jour de leur vaccination. Aujourd'hui, on parle de plus de 99%, donc cela a fonctionné."