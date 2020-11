VIDEO. Covid-19 : "A ce stade-là, on doit être contre la vaccination obligatoire", estime Jean-Daniel Lelièvre, expert à la Haute autorité de santé

"A ce stade-là, on doit être contre la vaccination obligatoire", a déclaré jeudi 19 novembre sur France Inter, Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne). Le spécialiste de la vaccination réagissait alors que le groupe Pfizer BioNTech annonce que leur vaccin candidat est finalement efficace à 95% et que le laboratoire Moderna affirme également avoir un vaccin très efficace pour lutter contre le Covid-19.

"En France, il y a un problème d'adhésion à la vaccination, c'est pour ça qu'il faut faire attention à des chiffons rouges comme l'obligation vaccinale. Il ne faut surtout pas agiter ce type de chiffon rouge", poursuit Jean-Daniel Lelièvre expliquant que "chacun est libre de se faire vacciner. La vaccination obligatoire nécessite du recul sur une vaccination et être sûr à 100% que cette vaccination est efficace, qu'elle n'a pas d'effets indésirables. Pour le moment, il nous manque tous ces éléments pour dire qu'il faut rendre le vaccin obligatoire."

"Ne pas confondre résultats scientifiques et communication"

Concernant la laboratoire Pfizer-BioNTech qui a annoncé que leur vaccin était finalement efficace non plus à 90% mais à 95%, le chef de service des maladies infectieuses souligne : "Il ne faut pas confondre résultats scientifiques et communication. On voit bien que le besoin des firmes c'est aussi de communiquer sur leurs résultats : Pfizer avait envie d'être le premier à communiquer au plus vite les premiers résultats qu'il obtiendrait et ensuite il y a les vrais résultats scientifiques. Ceux que l'on peut analyser et on voit que l'efficacité était même supérieure à ce qui avait été annoncé."



"Il y a donc ces effets d'annonce pour faire monter le cours de la bourse des firmes pharmaceutiques, c'est une chose, c'est gênant mais c'est la vie des laboratoires pharmaceutiques", rappelle Jean-Daniel Lelièvre. Et il y a la réalité scientifique sur laquelle nous on veut s'établir et qui montre que ces vaccins sont efficaces". Selon lui, sur "la base des résultats qui ont été fournis, les vaccins semblent efficaces. Ce sont des communiqués de presse qui font deux pages, les dossiers qui font plusieurs centaines de pages, ont été transmis aux experts des différentes agences réglementaires dans le monde. Il faut regarder ça en détail mais les résumés laissent penser que ces vaccins vont être très efficaces", conclut-il.