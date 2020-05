VIDEO. Coronavirus : voici la procédure pour se faire tester et éviter la propager l'épidémie

"Le virus est toujours là, et nous pouvons tous être contaminés". A l'occasion de la levée du confinement imposé à la population pour lutter contre la pandémie de coronavirus, lundi 11 mai, le ministère de la Santé, l'Assurance maladie et Santé publique France ont diffusé une nouvelle vidéo revenant sur la procédure de dépistage mise en place afin de freiner la diffusion du SARS-CoV-2.

Dans ce spot, les autorités invitent les Français à "être responsables". N'hésitez donc pas à contacter votre médecin traitant dès l'apparition de symptômes, même légers, tels que de la toux, de la fièvre, un mal de gorge, le nez qui coule, ou encore la perte de goût ou de l'odorat. Celui-ci décidera de vous soumettre ou non à un dépistage.

Si votre médecin décide de vous tester au Covid-19, les autorités sanitaires vous invitent à rester chez vous en attendant les résultats et à éviter les contacts, en particulier avec les plus personnes les plus fragiles. La vidéo rappelle enfin l'existence du 0 800 130 000, numéro vert mis en place par les autorités pour recueillir les questions autour du coronavirus.