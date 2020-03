VIDEO. Coronavirus : un journal australien propose un "supplément papier toilette" pour se moquer des razzias dans les magasins

C'est un curieux cadeau que le tabloïd australien NT News a offert à ses lecteurs. Dans son édition du jeudi 5 mars, le journal comportait un cahier détachable de huit pages vierges, "à utiliser en cas d'urgence". En précisant sur sa une "A court de papier toilette ? NT News s'en occupe", la rédaction tourne en dérision la ruée sur le papier hygiénique qui a lieu depuis début mars en Australie.

Avec 41 cas confirmés de Covid-19, vendredi 6 mars, l'Australie commence à prendre la mesure de l'effet panique causé par le virus. Plusieurs grandes chaînes de supermarchés du pays ont décidé de limiter les achats de papier toilette à quatre paquets par personne, après que des échauffourées ont éclaté entre des clients inquiets. Par endroits, les rayons de gels hydroalcooliques, de pâtes et de boîtes de conserves ont également été pris d'assaut. Des vidéos montrant les étagères vides ont largement circulé sur les réseaux sociaux, et rappellent des scènes observées au Japon et en Chine.