VIDEO. Coronavirus : "On nous a mis en danger avec une maladie potentiellement mortelle", témoigne un marin du porte-avions "Charles-de-Gaulle"

Visage flouté, voix modifié... C'est sans l'accord de sa hiérarchie qu'un marin du porte-avions français Charles-de-Gaulle a accepté de témoigner. Ce militaire fait partie des 1 081 marins testés positifs au Covid-19. S'il brise le silence, c'est pour critique les décisions prises par l'armée.

Depuis Toulon (Var), où le bateau a accosté mi-avril, le marin raconte avoir ressenti les premiers symptomes au début du mois. "J'avais quasiment tous les symptômes, dit-il. J'étais mal, très mal. Mais je me suis dit que ça allait passer." A ce moment-là, cinquante personnes sont confinées, mais pas lui. Lui continue de travailler à son poste, dans la promiscuité.

S'il défend le commandant du porte-avions qui a, selon lui, fait remonter les informations à sa hiérarchie, le marin est "en colère contre la Marine". "Les décisions auraient dû être prises plus tôt", s'agace-t-il.

On nous a mis en danger avec une maladie potentiellement mortelle. un marin à France 2

Il pointe notamment du doigt l'escale à Brest (Finistère), où il est "sorti avec des collègues dans des bars", "forcément on côtoie des gens". Puis il y a eu ce concert quelques jours plus tard à bord, "avec 100 à 200 personnes collées les unes aux autres." Aujourd'hui, le marin ne ressent "presque plus aucun symptôme." Pour autant, a-t-il envie de reprendre la mer ? "Très franchement, non, assure-t-il. Il n'y a pas l'envie pour le moment."