VIDEO. Coronavirus : "On est injuste avec le Conseil scientifique" qui "ne prétend pas avoir une vérité", estime Marie-Paule Kieny

La vaccinologue Marie-Paule Kieny, a défendu le Conseil scientifique mardi 15 septembre sur France Inter, après l'attaque lundi sur de l'eurodéputé EELV Yannick Jadot, qui estimait que "le conseil scientifique, matin, midi et soir, cherche surtout à foutre la trouille aux Français". "On est injuste avec le Conseil scientifique", estime la présidente du comité scientifique vaccin. "Il ne prétend pas avoir une vérité", assure-t-elle, admettant toutefois que "parfois la parole scientifique outrepasse ce qui lui permet de dire la science".

Marie-Paule Kieny, directrice de recherche à l’Inserm et ancienne sous-directrice de l’OMS, explique que le Conseil scientifique "essaie de se positionner dans une situation raisonnable et donc d'inspirer le politique". "Mais le Conseil scientifique le dit et le répète : ce n'est pas à lui de prendre la décision à la place du politique, rappelle-t-elle. La place et la responsabilité du politique, c'est de prendre la décision. Ce qu'on peut demander à un pouvoir politique, c'est d'être sûr qu'il a écouté, entendu la parole scientifique, que ce soit celle du Conseil scientifique ou d'autres, mais qu'il prend des décisions en connaissance de cause".

La nécessité du doute

"Le scientifique a raison de douter, parce que tant qu'on n'a pas établi la preuve de quelque chose qu'on ne sait pas complètement, il faut douter, répète la chercheuse. Il faut être humble et c'est là que parfois, la parole scientifique outrepasse ce qui lui permet de dire la science et fait des déclarations péremptoires".