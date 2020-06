VIDEO. Coronavirus : le "protocole sanitaire sera adapté" pour le retour des élèves dans les écoles et les collèges, indique Sibeth Ndiaye

"Nécessairement, cela voudra dire que le protocole sanitaire sera adapté", a déclaré Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, lundi 15 juin sur France inter, au sujet du retour obligatoire des enfants dans les écoles et les collèges à partir du 22 juin. "On se base évidemment sur les recommandations du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil scientifique. Jean-Michel Blanquer [ministre de l'Education nationale] aura l'occasion de détailler la manière dont ce protocole sera adopté pour la cantine, pour la cour de récréation, le périscolaire, mais également à l'intérieur des cantines. Les cantines vont pouvoir reprendre", indique-t-elle.

"Enseignant, c'est un métier"

"En tant que maman", "j'ai tendance à penser après les deux, trois mois d'école à la maison que je viens de vivre, que chaque jour d'école est un jour important, que le contact avec un enseignant est indispensable", déclare Sibeth Ndiaye. "Enseignant", "c'est un métier, cela signifie que vous avez des compétences particulières pour pouvoir transmettre des choses à des enfants que moi, en tant que parent, je n'ai pas", souligne-t-elle.

Elle considère que "chaque jour qu'un enfant passe avec un enseignant est un bon jour passé pour l'enfant en question", mais aussi que "nos enfants ont besoin de socialisation, de retrouver le cadre le plus normal possible à l'école". Ces deux semaines de scolarisation "seront des semaines importantes en préparation de la rentrée", insiste Sibeth Ndiaye.