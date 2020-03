VIDEO. Coronavirus, la France en alerte

Le coronavirus, rebaptisé Covid-19, circule désormais dans toute la France et draine dans son sillage inquiétudes et interrogations. Que s’est-il passé dans l’Oise pour qu’un professeur de 60 ans succombe sans avoir jamais voyagé en zone contaminée ? Les militaires de la base de Creil, partis rapatrier en janvier les Français de Wuhan, ont-ils ramené le virus sans le savoir ? Comment vivre dans une zone soumise à quarantaine ?

Quels traitements ?

A Bordeaux, le CHU trie les malades : comment sont traités ceux qui arrivent avec de la toux et de la fièvre ? A Lyon et à Paris, les chercheurs en laboratoire vont-ils gagner la course de vitesse pour trouver un traitement efficace ou un vaccin contre ce virus très contagieux ? Les équipes d’"Envoyé spécial" ont suivi ceux qui ont pris la vague épidémique de plein fouet.

Une enquête de Perrine Bonnet, Pierre Monégier, Olivier Sibille, Kristian Autain, Raphaële Schapira et Tristan Waleckx diffusée dans "Envoyé spécial" le 5 mars 2020.