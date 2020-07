VIDEO. Coronavirus : "Il faut mettre le masque, on est une société, on se protège les uns les autres", lance Mathias Wargon, chef des urgences à Saint-Denis

Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Le masque est-il dangereux ? Protège-t-il à 100% ? Mathias Wargon balaie ces questions fréquentes sur le coronavirus d'un revers de main. Invité de franceinfo lundi 20 juillet, le chef des urgences de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) appelle les Français à faire preuve de "bon sens" et de "civisme" : "Il faut faire au plus simple, vous ne savez pas si c'est un lieu clos, vous avez un doute, vous mettez le masque", indique l'urgentiste.

S'il concède que le masque ne protège pas à 100% contre le virus, tout comme "la ceinture de sécurité dans une voiture", il souligne que cela protège surtout "les autres". "Il faut mettre le masque, on est une société, on se protège les uns les autres", insiste Mathias Wargon. Et de rappeler que les gestes barrières restent le seul moyen actuellement de se prémunir et prémunir les autres de la maladie.

"Ça fait six mois qu'on connaît cette maladie, il n'y a pas de traitement, pas de vaccin. Ce n'est pas très compliqué de se laver les mains. Mettez des masques, mettez-les correctement, sur le nez, évitez de les descendre sur le menton, faites ce que vous pouvez", enjoint le médecin, joignant le geste à la parole.