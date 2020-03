VIDEO. Coronavirus : face aux craintes de pénurie de papier toilette, un journal australien offre des pages blanches à ses lecteurs

C'est un encart spécial de huit pages qui a fait beacoup rire. Pour répondre à la razzia sur le papier toilette en Australie liée à la panique générée par le coronavirus, le tabloïd Northern Territory News a publié des pages blanches, jeudi 5 mars, pour l'usage de ses lecteurs qui viendraient à en manquer.

"Nous avons publié un cahier spécial intérieur détachable de huit pages, doté de lignes pour faciliter leur découpage, afin que vous puissiez les utiliser en cas d'urgence", claironne en une le NT News, un tabloïd de Darwin, la capitale du Territoire du Nord.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu