VIDEO. Coronavirus : en plein confinement, des Parisiens dansent ensemble dans la rue

Le rassemblement d'une trentaine de personnes a été rapidement dispersé par la police.

Une vingtaine de personnes qui dansent, enjouées, sur le titre Laissez-moi danser, de Dalida. Un couple qui s'enlace, sourire aux lèvres, sous les arbres. En plein confinement, des habitants du 18e arrondissement de Paris ont été filmés oubliant totalement les règles de distanciation sociale, samedi 25 avril. Sur la courte séquence diffusée sur Twitter par un journaliste, on voit une trentaine de personnes rassemblées dans la rue pour profiter de la musique, diffusée depuis un appartement voisin.

Le 18ème vient officiellement de s’auto-déconfiner (et il aimerait qu’on le laisse danser). pic.twitter.com/xXkkRJ490w — Corentin Chrétien-Droz (@CocoChrist) April 25, 2020

La vidéo a provoqué le vif agacement de nombreux internautes, qui ont rappelé la consigne martelée depuis plus d'un mois par l'exécutif et les autorités sanitaires : "restez chez vous". "Le 18e est très confiné. Il s'agissait de 20-30 personnes dansant sous un balcon, plus des badauds ébahis… Une minute après mon arrivée, la police a mis fin à la musique avant même que Dalida ait fini de chanter", explique toutefois l'auteur de la vidéo au Parisien. Il montre en effet l'intervention des forces de l'ordre pour disperser l'attroupement, dans une autre vidéo publiée sur Twitter.

Mais la police, qui aimerait qu’on la laisse bosser, vient officiellement de reconfiner le 18ème. pic.twitter.com/elbwJWYMmv — Corentin Chrétien-Droz (@CocoChrist) April 25, 2020

Le résident qui diffusait la musique "dépassé"

L'habitant qui diffusait la musique depuis son balcon a expliqué sur Instagram avoir été "dépassé" par l'affluence, rapporte Le Parisien. Il a assuré que c'était "la première fois" qu'il voyait autant de gens se rassembler. "Ce que je peux vous proposer, c'est de mettre aléatoirement un jour dans la semaine une chanson ou deux, maximum, à 20 heures, en hommage à nos soignants. Dès qu'il y aura du monde sur la place, je serai obligé d'arrêter", précise-t-il.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, doit présenter la stratégie de déconfinement du gouvernement, mardi 28 avril, devant l'Assemblée nationale. L'enjeu est d'assouplir les restrictions de déplacement, tout en évitant un nouveau pic épidémique. A la date du samedi 25 avril, le Covid-19 avait fait 22 614 morts en France.