VIDEO. Coronavirus : Emmanuel Macron annonce la réouverture progressive des écoles, collèges et lycées le 11 mai

Les élèves de l'enseignement primaire et secondaire devraient retrouver le chemin de l'école le 11 mai. C'est ce qu'a annoncé, lundi 13 avril, le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son allocution sur la crise du coronavirus. Les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront "progressivement" mais dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront "physiquement pas avant l'été".

"Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents, c'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes", a expliqué le chef de l'Etat, en faisant valoir que "le gouvernement aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire".