VIDEO. Coronavirus : des infirmières américaines supplient la population de ne pas sortir

"Nous avons tous un rôle à jouer pour aplanir la courbe." C'est le message enregistré, vendredi 27 mars, par un groupe d'infirmières travaillant dans l'unité des malades du Covid-19 du Massachusetts General Hospital, à Boston (Etats-Unis). L'une des soignantes, Sarajane Hall, a exhorté le grand public à rester chez à la maison, afin de ne pas aggraver la crise sanitaire qui frappe les Etats-Unis de plein fouet. "Les hôpitaux à travers le pays ont peu de matériel de protection", a-t-elle expliqué, ajoutant que le personnel de son unité recevait "un masque par jour, pour se protéger face au pire".

Masque sur le visage et bras croisés sur leurs blouses, les infirmières affichent leur détermination. "Nous sommes impliquées pour sauver le plus de vies possibles", a déclaré Sarajane Hall, soulignant que "la meilleure façon d'enrayer cette épidémie, c'est de rester à la maison".

Les Etats américains les plus touchés par le coronavirus ont d'ores et déjà décrété des mesures de confinement, que le président Donald Trump refuse pour l'instant d'étendre à l'ensemble du pays. L'épidémie de Covid-19 continue sa course meurtrière dans le pays, avec plus de 217 000 cas confirmés et 5 316 décès enregistrés, selon le bilan donné jeudi 2 avril.