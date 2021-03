À Bali, au Mexique, au Costa Rica, en Thaïlande... Plusieurs Français ont choisi de quitter l'Hexagone pour aller travailler à l'autre bout du monde. Sophie, par exemple, habitait à Paris et travaillait dans le quartier de La Défense, dans un cabinet de conseil. "J'étais vraiment dans le stéréotype du métro-boulot-dodo qui, personnellement, ne me rendait pas du tout heureuse (…) j'ai tout plaqué, je suis partie, j'ai posé ma démission, j'ai quitté Paris et les choses ont fait que je me suis retrouvée bloquée en Thaïlande. Mais en fait, ce que cette situation m'a montré aussi, c'est que tout est possible et que je peux travailler d'un peu n'importe où dans le monde", raconte-t-elle.

Arthur est professeur de tennis et a jeté son dévolu sur le Mexique. Aujourd'hui, il profite de son installation sur place pour découvrir le pays. Lisa, formatrice en création d'entreprise et résidente au Costa Rica, n'envisage pas de regarder en arrière et de rentrer en France. "Aujourd'hui, j'ai pu retrouver vraiment une forme, une énergie, une joie de vivre aussi que je n'avais plus parce que le confinement m'a vraiment impactée niveau moral", confie-t-elle.