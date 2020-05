VIDEO. Ce qu\'il faut savoir avant de se (re)mettre au vélo

Connaître la signalétique

Hormis les feux rouges que nous connaissons tous et que nous sommes tenus de respecter, il existe des signalétiques dédiées exclusivement aux cyclistes. Yann Moszyński en explique les contours et rappelle l'importance de les connaître.

Les dangers les plus fréquents

"Un des dangers les plus fréquents que vous allez voir, c'est les véhicules garés sur les pistes cyclables", explique Yann Moszyński. Autre danger potentiel : une portière de voiture qui s'ouvre devant vous quand elle est stationnée. "Heureusement, il y a une loi qui vous protège dans le code de la route qui vous autorise à vous déplacer du bord droit de la chaussée d'une distance nécessaire à votre sécurité", rappelle le co-auteur du "Guide de l'apprenti cycliste urbain". Yann Moszyński insiste également sur l'importance des distances de sécurité lorsqu'une voiture décide de doubler.

Un équipement adapté

Yann Moszyński conseille l'acquisition d'un cadenas en U. "Tous les cadenas, a priori, peuvent être cassés par les voleurs mais il y a des cadenas qui vont dissuader des voleurs et d'autres non", explique-t-il. Enfin, il y a deux équipements qui sont obligatoires : la sonnette, qui permet d'anticiper n'importe quel danger et de prévenir de son arrivée, et la lumière.

Des arguments pour se (re)mettre au vélo

"Si jamais vous vous déplacez à votre travail à vélo vous pouvez bénéficier du forfait mobilité durable qui est un peu le parallèle du forfait kilométrique offert aux personnes qui se rendent au travail en voiture", explique Yann Moszyński. Cela permet ainsi d'avoir 400 euros remboursés par son employeur, selon le nombre de kilomètres parcourus. Aussi, il rappelle que le vélo est un des moyens les plus rapides et fiables pour se déplacer en ville.

Enfin, Yann Moszyński livre ses conseils pour l'acquisition d'un vélo en fonction des besoins.