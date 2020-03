VIDEO. Avec les pieds ou avec les fesses : comment se saluer malgré le coronavirus ?

Les traditionnelles bises ou poignées de main sont vivement déconseillées alors que l’épidémie de Covid-19 sévit sur plusieurs continents. En Iran, quatrième pays le plus touché par ce virus, on se salue à distance. Et certains se souhaitent une bonne journée avec la pointe des pieds, évacuant ainsi les risques de contamination liés aux poignées de mains et aux embrassades.

Le même rituel observé en Chine

Sur le réseau social WeChat, majoritairement utilisé en Chine, les vidéos montrant ces curieuses salutations ont été largement partagées, mêlant humour et sensibilisation. La Chine, foyer de l’épidémie, reste le pays avec le plus lourd bilan : 2 912 morts pour plus de 80 000 cas confirmés.